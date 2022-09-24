Научно-производственная компания «ФАРМИНЖИНИРИНГ» была основана 2022 году.

Основные направления деятельности компании:

Производство: создание безопасных систем хранения спирта и спиртсодержащих продуктов, прекурсоров, химических веществ, ЛВЖ и ГЖ, медицинских газов, агрохимии и тд.

Продажи: реализация изделий собственного производства, а также товаров, производимых нашими стратегическими партнерами.

Проектирование: Выполнение предпроектных, проектных и опытно-конструкторских работ, научно-техническое сопровождение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ: систем отопления, вентиляции, кондиционирования. Работы выполняются совместно с НОЦ ТГВ МГСУ.

Консалтинг: агентство Pharm & Alcohol, успешно консультирует крупнейшие фармацевтические предприятия, по вопросам учета и хранения фармацевтической субстанции спирта этилового.

Обучение : проведение вебинаров в области оборота спирта и спиртсодержащей продукции, по программе разработанной специально для сотрудников пищевой и фармацевтической промышленностей.

Миссия

Мы создаем качественные решения по хранению опасных веществ и компонентов для современных технологичных предприятий, для которых безопасность превыше всего, а время – бесценно.

Цели

Мы создаем надежную и профессиональную компанию в области промышленного инжиниринга.

Мы объединяем специалистов и вступаем в коллаборации с предприятиями понимая, что совместными усилиями наши решениями будут появляться быстрее, а продукты качественнее.

Мы верим в будущее русского инжиниринга и хотим вернуть былую славу нашей промышленности.

Мы стремимся задавать вектор развития отрасли и готовы к тому, что наши решения будут копировать конкуренты.

Стратегическое партнерство

Мы считаем, что объединение различных компаний для решения конкретных задач, всегда эффективней, чем решение задачи исключительно собственными силами и ресурсами. Наш стратегический партнер в рамках производства систем безопасного хранения серии Арсенал – компания «Неоэнерго». Специалисты Неоэнерго стояли вместе с нами у истоков создания первого спиртохранилища в 2018 году. Наше сотрудничество продолжается больше 5 лет и с каждым годом становится более тесным и эффективным.

Компания ООО «НЕОЭНЕРГО» входит в холдинг ГК «Синтек».

ГК «Синтек» – ведущий российский инжиниринговый интегратор, специализирующийся на предоставлении полного комплекса услуг по проектированию, производству и внедрению систем автоматизации производства и технологических процессов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической и коммунально-хозяйственной отраслях промышленности, а также производстве и поставках оборудования. Оборот более 3 млрд рублей в год, штат – более 500 сотрудников.